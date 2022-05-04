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УЗ оновила дані про затримку поїздів: графік

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Україна, Середа 04 травня 2022 23:08
УЗ оновила дані про затримку поїздів: графік Фото: УЗ оновила графік поїздів після ракетного обстрілу 4 травня (Укрзалізниця)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по території України. З цієї причини затримується низка рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:

  • №59 Київ — Чоп (+11:44 год);
  • №149 Полтава — Чернівці (+11:11 год);
  • №37 Ужгород — Одеса (+11:09 год);
  • №135 Чернівці — Одеса (+9:53 год);
  • №38 Одеса — Ужгород (+9:27 год);
  • №45 Ужгород — Лозова (+7:56 год);
  • №2 Харків — Івано-Франківськ (+7:42 год);
  • №42 Львів — Дніпро (+6:48 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+5:03 год);
  • №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+4:33 год);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+3:25 год);
  • №14 Солотвино — Київ (+2:17 год);
  • №56 Рахів — Київ (+2:02 год);
  • №13 Київ — Солотвино (+1:32 год);
  • №749 Київ — Івано-Франківськ (+1:22 год);
  • №95 Київ — Рахів (+1:16 год);
  • №715 Київ — Перемишль (+40 хв);
  • №706 Київ — Перемишль (+8 год);
  • №753 Харків — Львів (+19 хв);
  • №744 Львів — Дарниця (+10:35 год).

Оновлену інформацію про курсування поїздів Укрзалізниця обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух поїздів.

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