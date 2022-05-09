"Дорога життя" під обстрілами. В Луганській області скасували евакуацію 9 травня

У понеділок, 9 травня, не проводитиметься евакуація в Луганській області. Російські окупанти постійно обстрілюють шлях "Лисичанськ - Бахмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.