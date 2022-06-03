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УЗ запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя: графік руху

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 14:31
УЗ запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя: графік руху Фото: УЗ запускає новий потяг з Польші в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця через підвищений попит на повернення в Україну запускає новий потяг з польського Перемишля до Запоріжжя. Він почне курсувати з 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Зазначається, що поїзд №32/31 сполученням Перемишль - Запоріжжя вперше відправиться 12 червня о 16:00 (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля буде 11 червня).

Потяг зупинятиметься у Дніпрі о 13:26, і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Зворотній рейс буде відходити о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.

Також новий потяг робитиме зупинки в інших областях, щоб українцям було зручно повернутись додому з-за кордону. Маршрут проходитиме через:

  • Львів;
  • Бердичів;
  • станцію ім. Т. Шевченка;
  • Знам’янку;
  • Білу Церкву;
  • Кам’янське.

Потяг матиме купейні місця та вагони класу люкс, квитки можна придбати онлайн.

Нагадаємо, Укрзалізниця прискорила на дві години графік руху потягу з Києва до Варшави.

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Укрзалізниця Запоріжжя
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