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В РНБО спростували фейк про перевезення зброї в пасажирських вагонах

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Україна, Субота 04 червня 2022 16:49
В РНБО спростували фейк про перевезення зброї в пасажирських вагонах Фото: Укрзалізниця не перевозить зброю у пасажирських вагонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поширює інформацію, що Україна перевозить зброю від партнерів у пасажирських вагонах. Проте ці повідомлення є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Всю надану від партнерів зброю перевозять в спеціальних вагонах та за іншими маршрутами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, фахівці спростували інформацію про те, що ракета може влучити у потяг, який рухається. Це неможливо, оскільки ракети летять по заданій траєкторії до місця призначення.

Також окупанти поширюють фейкові повідомлення про те, що потяги ходять не за графіком. Проте наразі запізнення можуть бути виникнути через бойові дії.

Щобільше, Укрзалізниця уточнила розклад, щоб потяг прибував до місця призначення до початку комендантської години, та дозволила повернути квитки за скасовані через війну потяги.

Нагадаємо, що Укрзалізниця відновила рух електрички Чернігів-Славутич через міст, який був зруйнований окупантами.

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