УЗ вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

"Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30", - йдеться в повідомленні.

Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.

Крім того, "Укрзалізниця" продовжила розгалуження мережі Kyiv City Express. Так з 27 травня пасажирам стали доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка і назад.