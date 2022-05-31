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УЗ вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 15:11
УЗ вперше за два роки відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами Фото: УЗ відновлює ж / д сполучення Києва з Черкасами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки. Регіональний поїзд почне курсувати з 8 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Регіональний поїзд № 782/781 Київ-Черкаси їздитиме шість днів на тиждень, крім вівторків.

"Регіональний поїзд № 781 Черкаси-Київ відправлятиметься зі станції Черкаси о 6:30 і прибуватиме до Києва об 11:01. Зворотно, зі столиці поїзд № 782 Київ-Черкаси відправлятиметься о 15:05 і прибуватиме на станцію Черкаси о 19:30", - йдеться в повідомленні.

Поїзд зупинятиметься на станціях:

  • ім. Т. Шевченка,
  • Перегонівка,
  • Володимирівка,
  • Квітковий,
  • Хлистунівка,
  • Городище,
  • Корсунь,
  • Сотник,
  • Таганча,
  • Миронівка,
  • Кагарлик,
  • Расава,
  • Озерний,
  • Трипілля-Дніпровський,
  • Нові Безрадичі,
  • Підгірці,
  • Петра Кривоноса,
  • Київ-Деміївський.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 30 травня додала додатково шість рейсів за маршрутом Чернігів-Ніжин. Крім того, стали доступні ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин.

Крім того, "Укрзалізниця" продовжила розгалуження мережі Kyiv City Express. Так з 27 травня пасажирам стали доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка і назад.

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Укрзалізниця Черкаси
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