Укрзалізниця додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин
Фото: Укрзалізниця додає ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин (gattyimages)
Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення деблокованими регіонами. Додає з 30 травня ще 6 рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин та зворотно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Поїзди з Чернігова до Ніжина курсуватимуть за таким графіком:
- 6:20 (прибуття - 7:57);
- 13:25 (прибуття - 15:03);
- 17:20 (прибуття - 18:55).
Поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться о:
- 8:08 (прибуття - 10:06);
- 12:10 (прибуття - 13:48);
- 20:22 (прибуття - 22:12).
Крім того, курсуватимуть ще рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин. Відправка з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, з Конотопа, відправка щоденно о 18:02, прибуття до Ніжина - о 20:02.
Нагадаємо, з 27 травня пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка та зворотно.
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