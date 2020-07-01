УЗ призначила ще шість поїздів до морських курортів

"Укрзалізниця" призначила ще шість поїздів до курортних міст України. З цього тижня відновлюють курсування поїздів в Херсон, Бердянськ та Новоолексіївку.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема було призначено наступні поїзди:

№375/376 Харків - Херсон: курсуватиме щоденно, з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня;

№86/85 Львів - Новоолексіївка: відправляється зі Львова 5 липня, з Новоолексіївка 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після 13 вересня - через день;

№88/87 Ковель - Новоолексіївка: з Ковеля буде їздити з 7 липня через день по непарних, з Новоолексіївка - з 8 липня через день по парних;

№110/109 Львів - Херсон: почне курсувати щоденно із Львова з 3 липня, з Херсона з 4 липня;

№261/262 Харків - Бердянськ: з 3 липня по 5 вересня курсуватиме з Харкова через день по непарних, з Бердянська - з 4 липня по 6 вересня по парних днях;

№282/281 Хмельницький - Генічеськ: з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня

"Для посадки у поїзді пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово поїзд не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби", - зазначили в УЗ.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Раніше РБК-Україна писало, що у Волинській і Рівненській областях відновили рух приміських поїздів.

Також повідомлялося, що поїзд Київ-Лисичанськ продовжать до Попасній (Луганська область).