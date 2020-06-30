Ще у двох областях відновили рух приміських поїздів

Фото: потяг прибув на станцію (РБК-Україна)
Уже заплановано курсування 10 приміських поїздів
В Україні частково відновили рух приміських поїздів у Волинській та Рівненській областях. Це можливо з 30 червня.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Як зазначається, уже заплановано курсування 10 приміських поїздів:
№6092/6091 Рiвне - Львів,
№6096/6095 Львів - Рівне,
№6384/6383 Красне - Рівне - Здолбунів,
№6382/6381 Здолбунiв - Рівне - Красне,
№6302 Іваничі - Ковель,
№6307 Ковель - Іваничі,
№6341/6342 Сарни - Здолбунiв,
№6335/6336 Здолбунiв - Сарни,
№6319/6321 Сарни - Рафалівка, Чорторийськ - Ковель,
№6320/6322 Ковель - Чорторийськ, Рафалівка - Сарни.
З розкладом можна ознайомитися на сайті Львівської залізниці.
Правила користування потягом
Перевезення по Рівненській області діє в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння.
Обов'язково потрібно бути в масках. Залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України, якщо пасажири порушуватимуть карантинні заходи.
Нагадаємо, в Україні відновили рух електричок в Івано-Франківській області.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом.
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Автор: Анастасия Рокитна