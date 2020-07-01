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Поїзд Київ-Лисичанськ продовжать майже до лінії розмежування

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 13:30
Поїзд Київ-Лисичанськ продовжать майже до лінії розмежування
Фото: поїзди почнуть ходити з Києва до Попасної (РБК-Україна)

Поїзд продовжать до залізничної станції "Попасна"

Поїзд Київ-Лисичанськ продовжать до Попасної (Луганська область). Місто знаходиться практично біля лінії розмежування з окупованим Донбасом.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає прес-служба адміністрації у Facebook.

За його словами, раніше залізничний вокзал в Попасної приймав кілька поїздів, але через бойові дії залишилося тільки приміське сполучення.

"Питання курсування поїзда з Києва до Попасної ми почали обробляти ще до початку карантину і зараз досягли згоди", - зазначив Гайдай.

Він додав, що вже завершилися переговори з керівництвом "Укрзалізниця". Крім того, отримане необхідно узгодження з штабу ООС.

Також повідомляється, що на сьогодні готується новий розклад курсування поїзда "Київ-Пасажирський - Лисичанськ" (№ 020) до Попасної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила продаж квитків до Слов'янська Донецької області, яка раніше була закрита у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

З 30 червня частково відновили рух приміських поїздів у Волинській і Рівненській областях, на сьогодні в цих регіонах вже запустили 10 електричок.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбаспоездПопасная
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