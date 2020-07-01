УЗ назначила еще шесть поездов к морским курортам

Поезда назначены в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку
"Укрзализныця" назначила еще шесть поездов к курортным городам Украины. С этой недели возобновляют курсирование поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В частности были назначены следующие поезда:
"Для посадки в поезде пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезд не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия", - отметили в УЗ.
Билеты можно купить через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Ранее РБК-Украина писало, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.
Также сообщалось, что поезд Киев-Лисичанск продлят до Попасной (Луганская область).
Автор: Игорь Литвиненко