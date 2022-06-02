УЗ запускає два поїзди з Києва до Житомира: як вони ходитимуть

З 8 червня 2022 року будуть запущені два регіональні поїзди з Києва до Житомира. Дорога займатиме менше трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продовжує покращувати залізничне сполучення країною в умовах війни. Таким чином, з 8 червня ми в якості експерименту призначаємо два регіональні поїзди, які з'єднають столицю з Житомиром", - йдеться в повідомленні.

У складі поїздів будуть вагони купе і плацкарт. Час у дорозі складе менше трьох годин, оскільки буде менше зупинок, ніж у звичайної електрички.

Вартість квитка - від 105 гривень у плацкарті, від 125 гривень у сидячому вагоні і від 189 гривень в купе. Вартість змінюється в залежності від дня тижня і фірмовості обраного вагона. Продаж на сайті почнеться сьогодні, глибина продажу - до 10 днів.

Поїзд № 759/760 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва щодня о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно з Житомира поїзд виходитиме о 12:06, Прибуття до Києва - о 14:51.

Поїзд № 775/776 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва щодня о 14:33, прибуватиме до Житомира о 17:15. Зворотно з Житомира поїзд виходитиме о 18:38, і прибуватиме до Києва о 21:50.