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В УЗ розповіли, скільки щодня витрачають палива на вагон з тілами російських військових

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Четвер 26 травня 2022 03:30
В УЗ розповіли, скільки щодня витрачають палива на вагон з тілами російських військових Фото: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" щодня витрачає 100 літрів палива на один вагон-рефрижератор, в якому зберігаються тіла російських військових.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин в інтерв'ю "Медуза", повідомляє РБК-Україна.

Камишин підкреслив, що в даний час в різних містах, де проходили активні бойові дії, у вагонах-рефрижераторах знаходиться 270 тіл російських солдатів.

"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми кожен день спалюємо 100 літрів солярки на вагон, для того щоб ці тіла зберігати - щоб підтримувати в рефрижераторах температуру", - заявив глава правління УЗ.

Він також додав, що навіть, якщо росіянам не потрібні тіла своїх солдатів, в компанії не можуть просто взяти їх і викинути.

"Ми до росіян мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живим", - підкреслив Камишин.

Він також зазначив, що компанія чекає поки російська влада або їх родичі заберуть загиблих. Крім того, російським матерям, які приїдуть в Україну забирати тіла своїх синів, "Укрзалізниця" готова надати безкоштовні квитки.

"Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо. Нам чужого не треба", - сказав голова правління УЗ.

Нагадаємо, лікарні прикордонних областей РФ переповнені пораненими військовими.

Ми також писали про те, що ЗСУ на сході знищили чотири танки і кілька артилерійських систем окупантів.

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Укрзалізниця Російська Федерація
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