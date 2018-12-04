ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Укрзалізниця" почала скасовувати експреси "Київ-Бориспіль"

Новини » Суспільство    04.12.2018 - 17:12
"Укрзалізниця" почала скасовувати експреси "Київ-Бориспіль"
Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

УЗ скасувала кілька рейсів в нічний час і в піковий ранковий і вечірній

"Укрзалізниця" почала скасовувати експрес "Киев-Бориспіль" на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аvianews.

Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано декілька рейсів в нічний час і в піковий ранковий і вечірній.

У зв'язку з цим інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час, майже до однієї години, а в міжпіковий - перевищує одну годину.

Зазначається, що в перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.

 

Фото (avianews.com)

Нагадаємо, 1 грудня, швидкісний експрес зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Повідомлялося, що "Укрзалізниця" виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси з-за поломки експреса "Київ-Бориспіль". Пізніше Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експреса "Київ-Бориспіль" за його тимчасову несправність.

2 грудня повідомлялося, що українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса "Київ-Бориспіль", повністю компенсували вартість нового квитка.

 

У Києві без холодної води залишилися жителі 17 вулиць Під Києвом банда під виглядом співробітників СБУ нападала на елітні авто
Новини України КиївУкрзалізницяБорисполь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся