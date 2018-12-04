"Укрзалізниця" почала скасовувати експреси "Київ-Бориспіль"

Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

УЗ скасувала кілька рейсів в нічний час і в піковий ранковий і вечірній

"Укрзалізниця" почала скасовувати експрес "Киев-Бориспіль" на п'ятий день після початку регулярного сполучення між Києвом і аеропортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аvianews.

Як випливає з оновленого розкладу, яке введено в дію з 00:00 4 грудня, скасовано декілька рейсів в нічний час і в піковий ранковий і вечірній.

У зв'язку з цим інтервал руху експресів вночі збільшено до двох годин, в піковий час, майже до однієї години, а в міжпіковий - перевищує одну годину.

Зазначається, що в перші дні руху поїздів основний інтервал становив близько 1 години, при цьому в ранковий і вечірній час він зменшувався до 27-44 хвилин.

Фото (avianews.com)

Нагадаємо, 1 грудня, швидкісний експрес зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Повідомлялося, що "Укрзалізниця" виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси з-за поломки експреса "Київ-Бориспіль". Пізніше Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експреса "Київ-Бориспіль" за його тимчасову несправність.

2 грудня повідомлялося, що українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса "Київ-Бориспіль", повністю компенсували вартість нового квитка.