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"Укрзалізниця" почала виплату компенсацій через поломку бориспільського експреса

Новини » Суспільство    02.12.2018 - 14:38
"Укрзалізниця" почала виплату компенсацій через поломку бориспільського експреса
Фото: експрес Київ-Бориспіль (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Українцю Даніелю Беккеру повністю компенсували вартість нового квитка

Українцю Даніелю Беккеру, який спізнився на літак через поломку нового експреса "Київ-Бориспіль"повністю компенсували вартість нового квитка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Беккер розповів, що з ним після інциденту зв'язалося керівництво "Укрзалізниці" і пообіцяло повністю компенсувати всі витрати.

"Я ночував у друзів біля метро "Вокзальна". Ось чому і вирішив їхати новим експресом... Після того ранку мені викликали машину додому, привезли в "Укрзалізницю". Я написав заяву і мені видали повну вартість квитка у гривні за курсом продажу. Я їх обміняв на 550 доларів (саме стільки Беккер витратив на новий квиток, - ред.). Потім машина з водієм, яку виділила "Укрзалізниця", відвезла мене в аеропорт. Тепер я чекаю на виліт", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" виплатить компенсації пасажирам, які запізнилися на свої рейси через поломку експреса "Київ-Бориспіль".

1 грудня, швидкісний експрес зламався на шляху з Києва до аеропорту.

Пізніше Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов вибачився перед пасажирами швидкісного експреса "Київ-Бориспіль" за його тимчасову несправність.

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