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"Укрзализныця" начала отменять экспрессы "Киев-Борисполь"

Новости » Общество    04.12.2018 - 17:12
"Укрзализныця" начала отменять экспрессы "Киев-Борисполь"
Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

УЗ отменила несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее

"Укрзализныця" начала отменять экспресс "Киев-Борисполь" на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и аэропортом. Об этот сообщает РБК-Украина со ссылкой на аvianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены несколько рейсов в ночное время и в пиковое утреннее и вечернее.

В связи с этим интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время - почти до одного часа, а в межпиковое - превышает один час.

Отмечается, что в первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

 

Фото (avianews.com)

Напомним,1 декабря, скоростной экспресс сломался на пути из Киева к аэропорту.

Сообщалось, что "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам, опоздавшим на свои рейсы из-за поломки экспресса "Киев-Борисполь". Позже Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов извинился перед пассажирами скоростного экспресса "Киев-Борисполь" за его временную неисправность.

2 декабря сообщалось, что украинцу Даниэлю Беккеру, который опоздал на самолет из-за поломки нового экспресса "Киев-Борисполь", полностью компенсировали стоимость нового билета.

 

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