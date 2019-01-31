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"Укрзалізниця" цього року запустить потяг до Берліну

Новини » Транспорт    31.01.2019 - 19:58
"Укрзалізниця" цього року запустить потяг до Берліну
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Крім того, планується запуск поїзду до Кошице

У 2019 році в Україні запустять нове сполучення до Німеччини та до Словакії. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр інфраструктури наголосив, що Україна продовжує розширювати транспортне сполучення з Євросоюзом. 

"Сподіваюсь, що найближчим часом ви можете побачити багато пасажирів "Укрзалізниці". Ми плануємо запровадити потяги на Берлін і на Кошице в цьому році. Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС", повідомив Омелян.

Раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступним напрямком стане Словаччина. 

Нагадаємо, чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.

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Новини України УкрзалізницяпоездБерлинВладимир Омелян
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