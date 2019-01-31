"Укрзалізниця" цього року запустить потяг до Берліну

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Крім того, планується запуск поїзду до Кошице

У 2019 році в Україні запустять нове сполучення до Німеччини та до Словакії. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр інфраструктури наголосив, що Україна продовжує розширювати транспортне сполучення з Євросоюзом.

"Сподіваюсь, що найближчим часом ви можете побачити багато пасажирів "Укрзалізниці". Ми плануємо запровадити потяги на Берлін і на Кошице в цьому році. Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС", повідомив Омелян.

Раніше повідомлялося, що міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила тестовий поїзд сполученням Мукачево-Будапешт по євроколії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступним напрямком стане Словаччина.

Нагадаємо, чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.