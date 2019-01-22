Маршрут поїзда Прага-Краків хочуть продовжити в Україну

Ілюстративне фото (cfts.org.ua)

Запуск перших рейсів запланований на грудень 2019-го

Чеський приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 роки запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Передбачається, що поїзди будуть ходити чотири рази на день, і забезпечать рух пасажирів між Львовом і Прагою, хоча відправною точкою буде прикордонна станція.

Чеський перевізник має намір скористатися зростаючим інтересом громадян України до поїздок в країни Євросоюзу.

Адміністрація залізничного транспорту Польщі вже отримала від Leo Express інформацію про заплановані рейси по маршруту Прага-Медика-Прага. Чеський оператор має намір здійснювати перевезення за маршрутом, починаючи з 11 грудня 2019 року, і до 10 грудня 2024 року. Також заявлено про намір виконувати рейси до чотирьох разів на день сім днів на тиждень.

Крім того, в Leo Express бачать пріоритетом продовження маршруту на територію України - до прикордонної станції Мостиська у Львівській області. Але для цього приватний оператор повинен вирішити питання можливості доступу на українську залізничну інфраструктуру з УЗ і вирішити порядок здійснення прикордонного контролю з Держприкордонслужбою України.

Зазначається, що колія європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області якраз до станції Мостиська-1.

Згідно з планами Leo Express, з центрального вокзалу Праги поїзди відправлятимуться о 08:09, 10:09, 12:09 і 16:09 Зі місцевим часом, через 6 годин 40 хвилин - прибувати до Кракова, ще 2 години 40 хвилин займе поїздка до Перемишля, і ще 34 хвилини - до кінцевої станції. Разом загальний час поїздки має буде зайняти 9 годині 45 хвилин. У зворотному напрямку відправлення поїздів планується о 23:16, 1:38, 6:38 або 9:38.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" 20 грудня 2018 запустила новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль.