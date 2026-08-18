Бровары массированно атаковали дроны, в городе вспыхнули пожары
Российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварах повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской ОВА, а также на канал Броварского мера Игоря Сапожко.
Что повреждено
Утром 18 августа российские войска продолжили атаку на Киевскую область с применением беспилотников. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Броварского района.
По состоянию на 7:30 сообщалось о повреждении офисного здания, складских помещений и частного дома. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.
В громаде возникли пожары
В Броварской громаде зафиксировали возгорания сразу на трех локациях. Дополнительные подробности о характере повреждений и последствиях атаки власти обещали сообщить позже.
Жителей призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.
Также местных жителей попросили соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети фото и видео работы украинских сил противовоздушной обороны
Напоминаем, что минувшей ночью Россия атаковала Украину 147 беспилотниками различных типов, в том числе ударными БПЛА Shahed, включая реактивные, а также дронами "Гербера" и беспилотниками-имитаторами "Пародия".
Запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Крыма. Большинство вражеских дронов не достигли назначенных целей.