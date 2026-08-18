Бровары массированно атаковали дроны, в городе вспыхнули пожары

Российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Броварах повреждены гражданские объекты, также возникли пожары на трех локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской ОВА, а также на канал Броварского мера Игоря Сапожко.

Что повреждено

Утром 18 августа российские войска продолжили атаку на Киевскую область с применением беспилотников. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Броварского района.

По состоянию на 7:30 сообщалось о повреждении офисного здания, складских помещений и частного дома. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.

В громаде возникли пожары

В Броварской громаде зафиксировали возгорания сразу на трех локациях. Дополнительные подробности о характере повреждений и последствиях атаки власти обещали сообщить позже.

Жителей призвали оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Также местных жителей попросили соблюдать информационную тишину и не публиковать в сети фото и видео работы украинских сил противовоздушной обороны