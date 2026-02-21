"УЗ" изменила движение поездов на нескольких направлениях: что важно знать пассажирам

Укрзализныця обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 21 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах маршруты и графики движения частично изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сумщина и Черниговщина

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа - будем курсировать до/со станции Кролевец.

Также с 21 февраля на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

С 21 февраля по измененному расписанию будут курсировать такие пригородные поезда:

№6913 Нежин - Киев-Пассажирский отправление 08:23, прибытие - 11:01 (вместо 8:53 и 11:24 соответственно).

№6803 Гребенка - Киев-Волынский отправление - 04:30 (вместо 04:34), прибытие - 07:44.

№6804 Киев-Пассажирский - Яготин отправление 07:08, прибытие - 09:33 (вместо 06:55 и 09:08 соответственно).

Харьковщина и Донецкая область

На направлении от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно будет ожидать трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по обычному расписанию.

Запорожье

Между Днепром и Запорожьем движение пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за указаниями поездных бригад и работников вокзалов. А также включить push-оповещения в официальном приложении "УЗ", чтобы оперативно получать информацию об изменениях.