ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"УЗ" изменила движение поездов на нескольких направлениях: что важно знать пассажирам

Украина, Суббота 21 февраля 2026 09:51
UA EN RU
"УЗ" изменила движение поездов на нескольких направлениях: что важно знать пассажирам Иллюстративное фото: "Укрзализныця" изменила движение поездов на нескольких направлениях (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Укрзализныця обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 21 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах маршруты и графики движения частично изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Читайте также: Поезд из Одессы до Днепра будет курсировать ежедневно: график движения и маршрут

Сумщина и Черниговщина

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа - будем курсировать до/со станции Кролевец.

Также с 21 февраля на нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

С 21 февраля по измененному расписанию будут курсировать такие пригородные поезда:

  • №6913 Нежин - Киев-Пассажирский отправление 08:23, прибытие - 11:01 (вместо 8:53 и 11:24 соответственно).
  • №6803 Гребенка - Киев-Волынский отправление - 04:30 (вместо 04:34), прибытие - 07:44.
  • №6804 Киев-Пассажирский - Яготин отправление 07:08, прибытие - 09:33 (вместо 06:55 и 09:08 соответственно).

Харьковщина и Донецкая область

На направлении от Лозовой до Краматорска пассажиров перевозят автобусами. В то же время поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно будет ожидать трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по обычному расписанию.

Запорожье

Между Днепром и Запорожьем движение пока организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за указаниями поездных бригад и работников вокзалов. А также включить push-оповещения в официальном приложении "УЗ", чтобы оперативно получать информацию об изменениях.

Россия терроризирует железную дорогу

Напомним, Россия усилила атаки на гражданскую железнодорожную инфраструктуру на севере Украины. В результате ударов дронов на Сумщине и Черниговщине были повреждены локомотив, дизель-поезд и железнодорожные пути, а также пострадал работник железной дороги.

Кроме того, 27 января оккупанты атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области, что привело к погибшим и раненым среди пассажиров.

После этих событий"Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине.

Также из-за ситуации с безопасностью компания ввела ограничения движения поездов в четырех областях, а на участках, где железнодорожное сообщение пока невозможно, организовала автобусные трансферы для пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд Сумская область Харьков Запорожская область Днепропетровская область
Новости
Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина
Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"