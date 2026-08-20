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"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов из-за ночной атаки на Киев

06:18 20.08.2026 Чт
2 мин
Часть рейсов в столицу в этот день вообще не будет курсировать
aimg Екатерина Коваль
Фото: часть рейсов упразднена после обстрелов (Getty Images)

Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки на Киев и область "Укрзалізниця" внесла оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы. Изменения затронули рейсы в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".

Какие маршруты изменили

Сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут курсировать пригородные поезда №6903 и №6905 Нежин - Бобрик вместо привычного направления Нежин - Киев, а также №6902 и №6906 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.

Изменили маршрут и региональные рейсы №893 Конотоп - Бобрик вместо Конотоп - Киев и №894 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.

Какие рейсы отменили

Эти сутки не смогут совершить рейс поезда №6909 и №6911 Нежин - Киев-Волынский, а также №6910 Киев-Волынский - Нежин.

Задержки и в Днепропетровской области

Аналогичные трудности возникли и на Днепропетровщине - по соображениям безопасности там задержали сразу два пригородных поезда. Рейс №6501 Пятихатки - Кривой Рог отправился со станции Пятихатки с опозданием в 1 час 8 минут, а поезд №6008 Пятихатки - Днепр - с опозданием 43 минуты.

Что советуют пассажирам

В "Укрзалізниці" предупредили, что в течение дня возможны дополнительные изменения и задержки на других участках из-за ситуации безопасности. В случае повышенной опасности поезд могут остановить - тогда пассажирам нужно соблюдать правила эвакуации, немедленно направляться к ближайшему укрытию или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры. Движение возобновится только после завершения воздушной угрозы.

Как мы уже сообщали, оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. В результате массированного удара были повреждены детская больница и жилые дома.

Досталось и Киевской области - оккупанты ударили по Броварам, где погиб мужчина, а сама община осталась без электричества. В нескольких районах столицы тоже нет света - энергетики сейчас выясняют причины.

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