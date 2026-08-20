"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через нічну атаку на Київ

Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки на Київ та область "Укрзалізниця" внесла оперативні зміни в рух приміських поїздів у напрямку столиці. Зміни зачепили рейси на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Які маршрути змінили
Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть приміські поїзди №6903 та №6905 Ніжин - Бобрик замість звичного напрямку Ніжин - Київ, а також №6902 та №6906 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.
Змінили маршрут і регіональні рейси №893 Конотоп - Бобрик замість Конотоп - Київ та №894 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.
Які рейси скасували
Цієї доби не зможуть здійснити рейс поїзди №6909 та №6911 Ніжин - Київ-Волинський, а також №6910 Київ-Волинський - Ніжин.
Затримки й на Дніпропетровщині
Аналогічні труднощі виникли і на Дніпропетровщині - з безпекових міркувань там затримали одразу два приміські поїзди. Рейс №6501 П'ятихатки - Кривий Ріг вирушив зі станції П'ятихатки з запізненням у 1 годину 8 хвилин, а поїзд №6008 П'ятихатки - Дніпро - із запізненням 43 хвилини.
Що радять пасажирам
В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі додаткові зміни та затримки на інших ділянках через безпекову ситуацію. У разі підвищеної небезпеки поїзд можуть зупинити - тоді пасажирам потрібно дотримуватися правил евакуації, негайно прямувати до найближчого укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Рух відновлять лише після завершення повітряної загрози.
Як ми вже повідомляли, окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Внаслідок масованого удару було пошкоджено дитячу лікарню та житлові будинки.
Дісталося і Київській області - окупанти вдарили по Броварах, де загинув чоловік, а сама громада залишилася без електрики. У кількох районах столиці теж немає світла - енергетики зараз з'ясовують причини.