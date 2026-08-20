"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через нічну атаку на Київ

Які маршрути змінили

Сьогодні, 20 серпня, зміненим маршрутом курсуватимуть приміські поїзди №6903 та №6905 Ніжин - Бобрик замість звичного напрямку Ніжин - Київ, а також №6902 та №6906 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Змінили маршрут і регіональні рейси №893 Конотоп - Бобрик замість Конотоп - Київ та №894 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Які рейси скасували

Цієї доби не зможуть здійснити рейс поїзди №6909 та №6911 Ніжин - Київ-Волинський, а також №6910 Київ-Волинський - Ніжин.

Затримки й на Дніпропетровщині

Аналогічні труднощі виникли і на Дніпропетровщині - з безпекових міркувань там затримали одразу два приміські поїзди. Рейс №6501 П'ятихатки - Кривий Ріг вирушив зі станції П'ятихатки з запізненням у 1 годину 8 хвилин, а поїзд №6008 П'ятихатки - Дніпро - із запізненням 43 хвилини.

Що радять пасажирам

В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі додаткові зміни та затримки на інших ділянках через безпекову ситуацію. У разі підвищеної небезпеки поїзд можуть зупинити - тоді пасажирам потрібно дотримуватися правил евакуації, негайно прямувати до найближчого укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Рух відновлять лише після завершення повітряної загрози.