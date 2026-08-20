ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов из-за ночной атаки на Киев

06:18 20.08.2026 Чт
2 мин
Часть рейсов в столицу в этот день вообще не будет курсировать
aimg Екатерина Коваль
"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов из-за ночной атаки на Киев Фото: часть рейсов упразднена после обстрелов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки на Киев и область "Укрзалізниця" внесла оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы. Изменения затронули рейсы в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю".

Какие маршруты изменили

Сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут курсировать пригородные поезда №6903 и №6905 Нежин - Бобрик вместо привычного направления Нежин - Киев, а также №6902 и №6906 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.

Изменили маршрут и региональные рейсы №893 Конотоп - Бобрик вместо Конотоп - Киев и №894 Бобрик - Нежин вместо Киев - Нежин.

Какие рейсы отменили

Эти сутки не смогут совершить рейс поезда №6909 и №6911 Нежин - Киев-Волынский, а также №6910 Киев-Волынский - Нежин.

Задержки и в Днепропетровской области

Аналогичные трудности возникли и на Днепропетровщине - по соображениям безопасности там задержали сразу два пригородных поезда. Рейс №6501 Пятихатки - Кривой Рог отправился со станции Пятихатки с опозданием в 1 час 8 минут, а поезд №6008 Пятихатки - Днепр - с опозданием 43 минуты.

Что советуют пассажирам

В "Укрзалізниці" предупредили, что в течение дня возможны дополнительные изменения и задержки на других участках из-за ситуации безопасности. В случае повышенной опасности поезд могут остановить - тогда пассажирам нужно соблюдать правила эвакуации, немедленно направляться к ближайшему укрытию или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры. Движение возобновится только после завершения воздушной угрозы.

Как мы уже сообщали, оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. В результате массированного удара были повреждены детская больница и жилые дома.

Досталось и Киевской области - оккупанты ударили по Броварам, где погиб мужчина, а сама община осталась без электричества. В нескольких районах столицы тоже нет света - энергетики сейчас выясняют причины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Война в Украине
Новости
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
Аналитика
Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ