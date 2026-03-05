RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" изменила маршруты поездов на 5 марта

07:35 05.03.2026 Чт
2 мин
Речь идет всего об одной области, где ситуация остается сложной
aimg Никончук Анастасия
Фото: "Укрзализныця" (facebook.com Ukrzaliznytsia)

В Укрзализныце сообщили об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской области на 5 марта.

Как уточнили представители железнодорожной компании, из-за последствий военной агрессии РФ 5 марта часть рейсов будет курсировать по сокращенным маршрутам.

Ограничения в движении поездов

В четверг, 5 марта, на территории Днепропетровской области внесены временные изменения в расписание пригородного железнодорожного сообщения.

Причиной стала ситуация безопасности, вызванная военной агрессией.

По информации железнодорожников, ряд поездов будет следовать по укороченным маршрутам. Речь идет о пригородных рейсах, которые в этот день не смогут пройти полный путь следования.

Какие рейсы изменили маршрут

В частности, поезд №6005 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный – Верхнеднепровск. Обычно этот рейс следует до станции Пятихатки-Стык, однако в текущих условиях маршрут временно ограничен.

Также изменения коснулись обратного рейса. Поезд №6010 будет двигаться по направлению Верхнеднепровск – Днепр-Главный вместо стандартного маршрута Пятихатки – Днепр-Главный.

Ситуация с безопасностью

Подобные решения принимаются с учетом текущей ситуации безопасности. Ограничение маршрутов позволяет обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта и снизить риски для пассажиров и работников инфраструктуры.

Напоминаем, что в 2025 году объем железнодорожных перевозок черных металлов на экспорт увеличился на 13% и достиг 5,8 млн тонн. В целом за прошлый год по железной дороге было перевезено 42,8 млн тонн железной и марганцевой руды, а также 9,7 млн тонн черных металлов как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Отметим, что постоянное повышение тарифов на железнодорожные перевозки может нанести серьезный удар по металлургической отрасли и другим экспортно ориентированным секторам экономики. Проблема имеет системный характер и связана с многолетней практикой естественных монополий, энергетических и транспортных компаний перекладывать часть расходов на промышленность вместо населения

