В этот раз повезло "Укрзализныце": Германия предоставила новую помощь для Украины
Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Гайко Томс передал украинской стороне первые 13 автомобилей для ремонта железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов, подчеркнув стратегическое партнерство и поддержку страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерство развития общин и территорий.
Первые автомобили для срочного восстановления
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей из пакета помощи, включающего в целом 18 транспортных средств, 32 генератора и 18 единиц спецтехники.
Одиннадцать автомобилей направлены в регионы для работы ремонтных бригад путейцев, энергетиков и связистов, две единицы получит локомотивная компания для перевозки персонала.
Значение нового транспорта для железной дороги
Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста отметил, что постоянные российские удары создают острую потребность в служебном транспорте.
"Благодаря нашим партнерам, железнодорожники получили новый транспорт, который позволит оперативно добраться до места российских атак и быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру", — сказал он.
Новые автомобили ускорят выезд бригад на поврежденные участки, обеспечивая бесперебойное движение поездов и логистические возможности страны.
Поддержка и стратегическое партнерство
Гайко Томс подчеркнул, что поддержка Украины способствует интеграции железной дороги в европейскую сеть.
"Мы решительно осуждаем военные преступления России, включая удары по инфраструктуре и работникам железной дороги", — заявил посол.
Он отметил стойкость работников отрасли, которые обеспечивают эвакуацию граждан и доставку гуманитарных грузов в условиях военного положения.
Память о жертвах
На мероприятии участники осмотрели пассажирский вагон поезда "Барвинково — Львов — Чоп", уничтоженный российскими дронами-камикадзе 27 января в Харьковской области.
В результате атаки погибли шесть гражданских лиц, что подчеркнуло риски, с которыми ежедневно сталкиваются железнодорожники и пассажиры.
Напоминаем, что экс-директор департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан отметил, что доходы от грузовых перевозок больше не способны компенсировать убытки пассажирского сегмента компании.
Отметим, что Кабинет министров запустил экспериментальный механизм государственного заказа на внутренние пассажирские перевозки "Укрзализныци" дальнего следования, предусматривающий постепенный переход к европейской модели PSO (Public Service Obligation).