"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на 5 березня

Як уточнили представники залізничної компанії, через наслідки військової агресії РФ 5 березня частина рейсів курсуватиме за скороченими маршрутами.

Обмеження в русі поїздів

У четвер, 5 березня, на території Дніпропетровської області внесено тимчасові зміни до розкладу приміського залізничного сполучення.

Причиною стала безпекова ситуація, спричинена військовою агресією.

За інформацією залізничників, низка поїздів прямуватиме за укороченими маршрутами. Йдеться про приміські рейси, які цього дня не зможуть пройти повний шлях прямування.

Які рейси змінили маршрут

Зокрема, поїзд №6005 курсуватиме за маршрутом Дніпро-Головний - Верхньодніпровськ. Зазвичай цей рейс прямує до станції П'ятихатки-Зтик, однак за поточних умов маршрут тимчасово обмежений.

Також зміни торкнулися зворотного рейсу. Поїзд №6010 рухатиметься за напрямком Верхньодніпровськ - Дніпро-Головний замість стандартного маршруту П'ятихатки - Дніпро-Головний.

Ситуація з безпекою

Подібні рішення ухвалюються з урахуванням поточної безпекової ситуації. Обмеження маршрутів дає змогу забезпечити стабільну роботу залізничного транспорту та знизити ризики для пасажирів і працівників інфраструктури.