Укрзализныця запустила поезда в обход Белой Церкви: какие рейсы задерживаются

Это означает задержку до 2 часов для рейсов:

- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;

- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;

- №110 Львов – Херсон;

- №32 Перемышль – Запорожье;

- №88 Ковель – Запорожье;

- №40 Солотвино – Запорожье;

- №4 Ужгород – Запорожье;

- №3 Запорожье – Ужгород;

- №75/76 Кривой Рог – Киев;

- №85/86 Запорожье – Львов;

- №31/32 Запорожье – Перемышль.

Список рейсов может пополняться, компания просит следить за обновлениями и объявлениями как начальников поездов, так и дикторов на вокзалах.

"Пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда вынужденно обходят, мы вернем полную стоимость билетов и начислим бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие", - говорится в сообщении.

Бригады железнодорожников и вся необходимая техника "работают над устранением проблемы", сообщили в Укрзализныце. О какой именно проблеме идет речь, там не уточнили.