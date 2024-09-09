Укрзалізниця запустила поїзди в обхід Білої Церкви: які рейси затримуються

Це означає затримку до 2 годин для рейсів:

- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

- №110 Львів – Херсон;

- №32 Перемишль – Запоріжжя;

- №88 Ковель – Запоріжжя;

- №40 Солотвине – Запоріжжя;

- №4 Ужгород – Запоріжжя;

- №3 Запоріжжя – Ужгород;

- №75/76 Кривий Ріг – Київ;

- №85/86 Запоріжжя – Львів;

- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Перелік рейсів може поповнюватись, компанія просить слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів на вокзалах.

"Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож", - йдеться у повідомленні.

Бригади залізничників і вся необхідна техніка «працюють над усуненням проблеми», повідомили в Укрзалізниці. Про яку саме проблему йдеться, там не уточнили.