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Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" запускает поезд в Польшу через Житомир и Луцк

18:03 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
"Укрзализныця" запускает поезд в Польшу через Житомир и Луцк Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Житомир и Луцк впервые будут иметь железнодорожное сообщение с Польшей. Новый маршрут позволит пассажирам из этих городов добраться до Холма, а оттуда - пересесть на поезда в другие польские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Речь идет о поезде №123/124 Киев - Холм. Продажа билетов на него стартует сегодня, 11 ноября, а первый рейс запланирован на 20 ноября. Поезд будет курсировать через день.

Из Киева он будет отправляться по четным числам в 18:48, останавливаться в Житомире в 21:38 и прибывать в Луцк в 04:22. До польского Холма поезд доезжает в 10:47.

В Холме пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Люблин и Познань.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Холма по нечетным числам в 17:15. В Луцке он будет останавливаться в 01:00, в Житомире - в 08:20, а в Киев будет прибывать в 11:15.

Новый маршрут можно будет использовать для поездок между украинскими областными центрами.

Напомним, ранее "Укрзализныця" объявила о запуске новых международных поездов в Польшу . Один из них- флагманский поезд №23/24 Киев - Холм, который назвали в честь историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. Еще два маршрута соединили Киев и Днепр с Перемышлем.

Также компания запустила флагманский поезд №51/52 "Ярослав Мудрый" сообщением Киев - Перемышль. Его назвали в честь первого поезда "Ярослав", прибывшего во Львов из Вены 4 ноября 1861 года. Маршрут частично повторяет историческое железнодорожное сообщение Львова с Перемышлем.

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