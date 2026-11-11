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"Укрзалізниця" запускає поїзд до Польщі через Житомир і Луцьк

18:03 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
"Укрзалізниця" запускає поїзд до Польщі через Житомир і Луцьк Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Житомир і Луцьк уперше матимуть залізничне сполучення з Польщею. Новий маршрут дозволить пасажирам із цих міст дістатися до Холма, а звідти - пересісти на поїзди до інших польських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Йдеться про поїзд №123/124 Київ - Холм. Продаж квитків на нього стартує сьогодні, 11 листопада, а перший рейс запланований на 20 листопада. Поїзд курсуватиме через день.

З Києва він вирушатиме по парних числах о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та прибуватиме до Луцька о 04:22. До польського Холма поїзд доїжджатиме о 10:47.

У Холмі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15. У Луцьку він зупинятиметься о 01:00, у Житомирі - о 08:20, а до Києва прибуватиме об 11:15.

Новий маршрут також можна буде використовувати для поїздок між українськими обласними центрами.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" оголосила про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі. Один із них - флагманський поїзд №23/24 Київ - Холм, який назвали на честь історика та голови Української Центральної Ради Михайла Грушевського. Ще два маршрути з'єднали Київ і Дніпро з Перемишлем.

Також компанія запустила флагманський поїзд №51/52 "Ярослав Мудрий" сполученням Київ - Перемишль. Його назвали на честь першого поїзда "Ярослав", який прибув до Львова з Відня 4 листопада 1861 року. Маршрут частково повторює історичне залізничне сполучення Львова з Перемишлем.

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Укрзалізниця Житомир Луцьк Польща Поїзди
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