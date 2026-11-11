"Укрзалізниця" запускає поїзд до Польщі через Житомир і Луцьк

Житомир і Луцьк уперше матимуть залізничне сполучення з Польщею. Новий маршрут дозволить пасажирам із цих міст дістатися до Холма, а звідти - пересісти на поїзди до інших польських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Йдеться про поїзд №123/124 Київ - Холм. Продаж квитків на нього стартує сьогодні, 11 листопада, а перший рейс запланований на 20 листопада. Поїзд курсуватиме через день.

З Києва він вирушатиме по парних числах о 18:48, зупинятиметься в Житомирі о 21:38 та прибуватиме до Луцька о 04:22. До польського Холма поїзд доїжджатиме о 10:47.

У Холмі пасажири зможуть пересісти на поїзди до Варшави, Любліна та Познані.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Холма по непарних числах о 17:15. У Луцьку він зупинятиметься о 01:00, у Житомирі - о 08:20, а до Києва прибуватиме об 11:15.

Новий маршрут також можна буде використовувати для поїздок між українськими обласними центрами.