"Укрзализныця" запускает новый рейс с особым графиком

Новые поезда и правила путешествий от "УЗ"

Напомним, ранее Укрзализныця запустила еще три новых детских вагона, однако правила бесплатного проезда для детей имеют определенные отличия в зависимости от того, путешествует ли ребенок в пределах Украины, или едет за границу.

Кроме того, для пассажиров остаются актуальными особые требования при поездках с четырехлапыми друзьями. В частности, существуют четкие инструкции о том, как путешествовать с животными в поезде и какие справки и условия перевозки потребуют в зависимости от размера любимца.

Также железнодорожный перевозчик продолжает расширять сеть интересных рейсов. Недавно стало известно, что УЗ запускает дополнительный литературный поезд Frontera Express в Луцк, который соединит столицу с северо-западным регионом специально к проведению масштабного культурного фестиваля.