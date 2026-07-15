"Укрзализныця" запускает новый рейс с особым графиком

"Укрзализныця" запускает дополнительный рейс, который сообщит Львов, Луцк и Ровно современным модернизированным рельсовым автобусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
По информации перевозчика, новый рейс приступит к работе уже с 16 июля.
Модернизированный рельсовый автобус призван улучшить и добавить варианты сообщения между Львовской и Волынской областями.
Поезда будут курсировать по следующему графику:
Продажа проездных документов уже открыта. Пассажиры могут купить билеты в кассах железнодорожных вокзалов или воспользоваться мобильным приложением "Укрзализныци" в разделе "дальні".
После завершения поездки путешественникам предлагают оценить качество сервиса в приложении.
Напомним, ранее Укрзализныця запустила еще три новых детских вагона, однако правила бесплатного проезда для детей имеют определенные отличия в зависимости от того, путешествует ли ребенок в пределах Украины, или едет за границу.
Кроме того, для пассажиров остаются актуальными особые требования при поездках с четырехлапыми друзьями. В частности, существуют четкие инструкции о том, как путешествовать с животными в поезде и какие справки и условия перевозки потребуют в зависимости от размера любимца.
Также железнодорожный перевозчик продолжает расширять сеть интересных рейсов. Недавно стало известно, что УЗ запускает дополнительный литературный поезд Frontera Express в Луцк, который соединит столицу с северо-западным регионом специально к проведению масштабного культурного фестиваля.