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Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 19:01
Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу Фото: Укрзализныця запускает новый рейс в Польшу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

УЗ открывает продажу билетов на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныця" .

"Укрзализныця открывает продажу на новый рейс №93/94 Харьков-Хелм (Польша)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что поезд будет отправляться из Харькова 17, 19 ноября и дальше с 22 ноября по четным числам в 14:07 и прибывать в Хелм в 12:35. Обратно рейс будет отправляться 18, 20 ноября и с 23 ноября по нечетным числам в 16.00 с прибытием в Харьков в 13.56.

"В Хелме по прибытии поезда есть удобная возможность пересадки на польские поезда в направлении Варшавы", - добавили в УЗ.

Сообщается, что продажа билетов открыта в приложении, чат-боте и на сайте Укрзализныци.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в связи с ракетными ударами РФ по инфраструктуре Украины некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой .

Также ранее мы писали, что Укрзализныця намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно уволенным Херсоном в ближайшие 10 дней .

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Укрзализныця Польша
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