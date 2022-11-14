Железную дорогу уже ремонтируют. Стали известны сроки запуска поездов в Херсон

"Укрзализныця" намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно освобожденным Херсоном в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Укрзализныця" совместно со спасателями уже начали ремонт поврежденных железнодорожных путей и инфраструктуры. Мы ожидаем возобновление железнодорожного сообщения с Херсоном в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Кубраков также отметил, что УЗ возобновляет прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев – Николаев. Первый поезд со столицы отправится уже сегодня вечером.