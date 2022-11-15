Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця" .

"Укрзалізниця відкриває продаж на новий рейс №93/94 Харків-Хелм (Польща)", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56.

"У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави",- додали в УЗ.

Повідомляється, що продаж квитків відкрито у застосунку, чат-боті та на сайті Укрзалізниці.