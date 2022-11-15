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Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі

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Україна, Вівторок 15 листопада 2022 19:01
Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі Фото: Укрзалізниця запускає новий рейс до Польщі (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

УЗ відкриває продаж квитків на новий рейс №93/94 Харків-Хелм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця відкриває продаж на новий рейс №93/94 Харків-Хелм (Польща)", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що поїзд вирушатиме з Харкова 17, 19 листопада й надалі з 22 листопада по парних числах о 14:07 і прибуватиме до Хелма о 12:35. Зворотно рейс вирушатиме 18, 20 листопада та з 23 листопада по непарних числах о 16:00 з прибуттям до Харкова о 13:56.

"У Хелмі після прибуття поїзда є зручна можливість пересадки на польські поїзди в напрямку Варшави",- додали в УЗ.

Повідомляється, що продаж квитків відкрито у застосунку, чат-боті та на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у зв'язку з ракетними ударами РФ по інфраструктурі України деякі пасажирські потяги прямуватимуть із затримкою.

Також раніше ми писали, що Укрзалізниця має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.

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