УЗ запускает интернет в поезде в Карпаты, но за него придется платить
"Укрзализныця" расширяет пилотный проект с доступом к интернету в поездах дальнего следования. Первым таким маршрутом стал поезд №95/96 Киев - Рахов "Гуцульщина", где Wi-Fi уже доступен во всех вагонах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Wi-Fi во всех вагонах
В тестовом режиме доступ к сети получили пассажиры всех вагонов обоих составов поезда "Гуцульщина".
Каждому пассажиру предоставляют 10 минут бесплатного интернета, чтобы проверить качество услуги и при необходимости отправить срочные сообщения.
Сколько стоит доступ
Полноценный доступ к скоростному интернету на время поездки стоит 120 гривен в сутки без ограничения трафика.
Первые 5 ГБ предоставляются без ограничений по скорости.
Оплатить услугу можно:
- банковской картой онлайн;
- через Apple Pay;
- или Google Pay.
Как работает система
Связь в поезде обеспечивает оборудование Starlink, которое уже тестировали на дипломатических рейсах "Укрзализныци". По данным компании, технология доказала свою эффективность в сложных условиях в Украине.
Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций "Укрзализныци". Если спрос будет стабильным, проект масштабируют на другие поезда через прозрачный конкурс поставщиков.
Масштабирование проекта
Проект реализуется совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.
Кроме того, "Укрзализныця" при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала скоростным интернетом все 16 поездов "Интерсити+".
Сколько стоит интернет от провайдеров.
Добавим, что стоимость интернета в Украине колеблется от 90 гривен в месяц по акционной цене от провайдеров.
Стоимость интернета:
- "Триолан" – от 90 гривен в месяц;
- домашний интернет от "Киевстара" (+ТВ) – первые полгода по 100 гривен в месяц, далее - 200 гривен;
- "Воля" - интернет с доступом к ТВ-каналам 100 гривен в месяц - это акционная цена, полная стоимость 150 гривен;
- Vodafone - от 250 гривен в месяц (в пакет входят TV-каналы);
- "Ланет" - от 369 гривен (в пакете также идет телевидение).
