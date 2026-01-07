УЗ запускает интернет в поезде в Карпаты, но за него придется платить

"Укрзализныця" расширяет пилотный проект с доступом к интернету в поездах дальнего следования. Первым таким маршрутом стал поезд №95/96 Киев - Рахов "Гуцульщина", где Wi-Fi уже доступен во всех вагонах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram .

Wi-Fi во всех вагонах

В тестовом режиме доступ к сети получили пассажиры всех вагонов обоих составов поезда "Гуцульщина".

Каждому пассажиру предоставляют 10 минут бесплатного интернета, чтобы проверить качество услуги и при необходимости отправить срочные сообщения.

Сколько стоит доступ

Полноценный доступ к скоростному интернету на время поездки стоит 120 гривен в сутки без ограничения трафика.

Первые 5 ГБ предоставляются без ограничений по скорости.

Оплатить услугу можно:

банковской картой онлайн;

через Apple Pay;

или Google Pay.

Как работает система

Связь в поезде обеспечивает оборудование Starlink, которое уже тестировали на дипломатических рейсах "Укрзализныци". По данным компании, технология доказала свою эффективность в сложных условиях в Украине.

Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций "Укрзализныци". Если спрос будет стабильным, проект масштабируют на другие поезда через прозрачный конкурс поставщиков.

Масштабирование проекта

Проект реализуется совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала скоростным интернетом все 16 поездов "Интерсити+".

Сколько стоит интернет от провайдеров.

Добавим, что стоимость интернета в Украине колеблется от 90 гривен в месяц по акционной цене от провайдеров.

Стоимость интернета: