УЗ запускает интернет в поезде в Карпаты, но за него придется платить

Среда 07 января 2026 12:24
УЗ запускает интернет в поезде в Карпаты, но за него придется платить Wi-Fi стал доступен в поезде Киев - Рахов "Гуцульщина" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" расширяет пилотный проект с доступом к интернету в поездах дальнего следования. Первым таким маршрутом стал поезд №95/96 Киев - Рахов "Гуцульщина", где Wi-Fi уже доступен во всех вагонах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Wi-Fi во всех вагонах

В тестовом режиме доступ к сети получили пассажиры всех вагонов обоих составов поезда "Гуцульщина".

Каждому пассажиру предоставляют 10 минут бесплатного интернета, чтобы проверить качество услуги и при необходимости отправить срочные сообщения.

Сколько стоит доступ

Полноценный доступ к скоростному интернету на время поездки стоит 120 гривен в сутки без ограничения трафика.

Первые 5 ГБ предоставляются без ограничений по скорости.

Оплатить услугу можно:

  • банковской картой онлайн;
  • через Apple Pay;
  • или Google Pay.

Как работает система

Связь в поезде обеспечивает оборудование Starlink, которое уже тестировали на дипломатических рейсах "Укрзализныци". По данным компании, технология доказала свою эффективность в сложных условиях в Украине.

Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций "Укрзализныци". Если спрос будет стабильным, проект масштабируют на другие поезда через прозрачный конкурс поставщиков.

Масштабирование проекта

Проект реализуется совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.

Кроме того, "Укрзализныця" при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала скоростным интернетом все 16 поездов "Интерсити+".

Сколько стоит интернет от провайдеров.

Добавим, что стоимость интернета в Украине колеблется от 90 гривен в месяц по акционной цене от провайдеров.

Стоимость интернета:

  • "Триолан" – от 90 гривен в месяц;
  • домашний интернет от "Киевстара" (+ТВ) – первые полгода по 100 гривен в месяц, далее - 200 гривен;
  • "Воля" - интернет с доступом к ТВ-каналам 100 гривен в месяц - это акционная цена, полная стоимость 150 гривен;
  • Vodafone - от 250 гривен в месяц (в пакет входят TV-каналы);
  • "Ланет" - от 369 гривен (в пакете также идет телевидение).

Читайте также о том, что в декабре 2025 года "Укрзализныця" запустила программу "3000 км по Украине", которая позволяет бесплатно путешествовать по некоторым направлениям. В рамках инициативы уже заказали более 40 тысяч билетов.

Ранее мы писали о том, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему. А еще - мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Укрзализныця Интернет Поезда
