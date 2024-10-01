"Укрзализныця" возобновила движение поездов гонкой "Долинская-Николаев"

Как напомнили в компании, в результате обстрела в ночь на понедельник поезда херсонского направления имели конечную остановку станцию "Долинская", но уже завтра утром следующий рейс доедет до Николаева и Херсона.

"Благодарим пассажиров за терпение, а Николаевской и Херсонской ОВА за подставленное плечо с автобусными трансферами", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вчера ночью сообщалось о том, что "Укрзализныця" временно закрыла движение на перегоне "Долинская-Николаев" в Николаевской области.

Позже в УЗ уточнили, что из соображений безопасности перегон "Долинская-Николаев" был закрыт.

Поэтому: