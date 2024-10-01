"Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв"

Як нагадали в компанії, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку мали за кінцеву зупинку станцію "Долинська", Але вже завтра вранці наступний рейс доїде до Миколаєва та Херсона.

"Дякуємо пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Вчора вночі повідомлялось про те, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.

Пізніше в УЗ уточнили, що з міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" був закритий.

Тому: