UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв"

Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" відновила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області. Там проводились ремонтні роботи після постійних ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з постланням на "Укрзалізницю".

Як нагадали в компанії, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку мали за кінцеву зупинку станцію "Долинська", Але вже завтра вранці наступний рейс доїде до Миколаєва та Херсона.

"Дякуємо пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Вчора вночі повідомлялось про те, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.

Пізніше в УЗ уточнили, що з міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" був закритий.

Тому:

  • поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямували до станції Долинська.
  • поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушали зі станції Долинська.

Також росіяни вдарили 29 вересня безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Того ж дня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяМиколаїв