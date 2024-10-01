"Укрзализныця" возобновила движение поездов гонкой "Долинская-Николаев"
"Укрзализныця" возобновила движение на перегоне "Долинская-Николаев" в Николаевской области. Там производились ремонтные работы после постоянных ударов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на "Укрзализныцю".
Как напомнили в компании, в результате обстрела в ночь на понедельник поезда херсонского направления имели конечную остановку станцию "Долинская", но уже завтра утром следующий рейс доедет до Николаева и Херсона.
"Благодарим пассажиров за терпение, а Николаевской и Херсонской ОВА за подставленное плечо с автобусными трансферами", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Вчера ночью сообщалось о том, что "Укрзализныця" временно закрыла движение на перегоне "Долинская-Николаев" в Николаевской области.
Позже в УЗ уточнили, что из соображений безопасности перегон "Долинская-Николаев" был закрыт.
Поэтому:
- поезда №110 Львов – Херсон и №102 Краматорск – Киев – Херсон направлялись к станции Долинская.
- поезда №109 Херсон – Львов и №101 Херсон – Киев – Краматорск отправлялись со станции Долинская.
Также россияне ударили 29 сентября беспилотником железнодорожный вокзал в Сумской области . Под обстрел попала железнодорожная станция в городе Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.
В тот же день российская армия нанесла удар по зданию вокзала в городе Запорожье . Поэтому были введены изменения в рейсах ряда поездов.
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