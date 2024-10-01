"Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв"
"Укрзалізниця" відновила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області. Там проводились ремонтні роботи після постійних ударів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з постланням на "Укрзалізницю".
Як нагадали в компанії, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку мали за кінцеву зупинку станцію "Долинська", Але вже завтра вранці наступний рейс доїде до Миколаєва та Херсона.
"Дякуємо пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами", - сказано у повідомленні.
Що передувало
Вчора вночі повідомлялось про те, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.
Пізніше в УЗ уточнили, що з міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" був закритий.
Тому:
- поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямували до станції Долинська.
- поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушали зі станції Долинська.
Також росіяни вдарили 29 вересня безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.
Того ж дня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.
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