ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв"

Вівторок 01 жовтня 2024 21:58
UA EN RU
"Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв" Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" відновила рух потягів перегоном "Долинська-Миколаїв" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" відновила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області. Там проводились ремонтні роботи після постійних ударів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з постланням на "Укрзалізницю".

Як нагадали в компанії, в результаті обстрілу в ніч проти понеділка поїзди херсонського напрямку мали за кінцеву зупинку станцію "Долинська", Але вже завтра вранці наступний рейс доїде до Миколаєва та Херсона.

"Дякуємо пасажирам за терпіння, а Миколаївській та Херсонській ОВА за підставлене плече з автобусними трансферами", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Вчора вночі повідомлялось про те, що "Укрзалізниця" тимчасово закрила рух на перегоні "Долинська-Миколаїв" у Миколаївській області.

Пізніше в УЗ уточнили, що з міркувань безпеки перегін "Долинська-Миколаїв" був закритий.

Тому:

  • поїзди №110 Львів - Херсон та №102 Краматорськ - Київ - Херсон прямували до станції Долинська.
  • поїзди №109 Херсон - Львів та №101 Херсон - Київ - Краматорськ вирушали зі станції Долинська.

Також росіяни вдарили 29 вересня безпілотником залізничний вокзал у Сумській області. Під обстріл потрапила залізнична станція в місті Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Того ж дня російська армія завдала удару по будівлі вокзалу у місті Запоріжжя. Через це було запроваджено зміни у рейсах низки потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Миколаїв
NEWS
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів