"Укрзализныця" возобновила движение поездов через Хмельницкую область

Во вторник, 16 мая, компания "Укрзализныця" получила разрешение на возобновление движения по участку пути в Хмельницкой области. Она была закрыта для пассажирских поездов после вражеских обстрелов 13 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"В первую очередь приносим свои извинения всем пассажирам, чьи планы вынужденно изменились.

Мы осознаем, что пересадочные маршруты отнимают больше времени, нервов и усилий, поэтому пытались найти максимально удобные решения. Ваша обратная связь сейчас важна для анализа нашей работы - на вокзалах, в вагонах, информирования в целом", - говорится в сообщении.

В УЗ поблагодарили работников за восстановление инфраструктуры и были готовы возобновить движение менее чем через сутки после атаки.

"Все последующие рейсы поедут по своим традиционным маршрутам, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток наши дополнительные электропоезда для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию", - написали в УЗ.