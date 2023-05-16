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"Укрзалізниця" відновила рух потягів через Хмельницьку область

Фото: в Україні затримується 13 поїздів 14 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 16 травня, компанія "Укрзалізниця" отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії у Хмельницькій області. Її було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Насамперед просимо вибачення в усіх пасажирів, чиї плани вимушено змінились.
Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів та зусиль, тож намагалися знайти максимально зручні рішення. Ваш зворотний зв'язок зараз важливий для аналізу нашої роботи - на вокзалах, у вагонах, інформування в цілому", - сказано у повідомленні.

В УЗ подякували працівникам за відновлення інфраструктури й були готові поновити рух менш ніж за добу після атаки.

"Усі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби наші додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом", - написали в УЗ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області 13 травня кількість постраждалих майже досягла 30 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 13 травня на Хмельниччині прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

Тим часом росіяни почали розповсюджувати у мережах фейки про нібито витік шкідливих хімічних речовин у Хмельницькому, намагаючись створити панічні настрої у місті. Ворожі "жахачки", як частина ІСПО, спростували у Хмельницькій міськраді.

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