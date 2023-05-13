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В Хмельницком опровергли российские фейки о химической утечке

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Хмельницкий, Суббота 13 мая 2023 16:39
В Хмельницком опровергли российские фейки о химической утечке Фото: мэр хмельницкого Александр Симчишин (facebook.com symchyshyn)
Автор: Карина Левицкая

Информация об утечке вредных химических веществ в Хмельницком это часть российской информационной войны, направленной на распространение панических настроений в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Хмельницкого городского совета.

"Уважаемые хмельничане! Кроме ракет и беспилотников, враг воюет с нами и информационными методами", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы горсовета, информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе, которая сейчас распространяется в сети не более чем российские слухи.

"Эти слухи не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику. Искренне просим вас не реагировать на провокации и сохранять информационную гигиену!", - отметили в горсовете.

Напомним, на днях заместитель министра обороны Анна Маляр развеяла новую российскую ложь о партнерской помощи для Украины.

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Киевский городской совет Хмельницкий
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