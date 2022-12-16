Задерживается движение 28 поездов: УЗ обновила график
"Укрзализныця" предоставила оперативную информацию о задержке поездов из-за повреждения энергетической инфраструктуры железной дороги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
УЗ отмечает, что с задержкой свыше одного часа курсируют 16 поездов, от 30 до 60 минут - два поезда и с задержкой 5-30 минут - 10 поездов. Еще 11 поездов следуют по графику.
Самые существенные задержки наблюдаются на следующих маршрутах:
- №725/726 Харьков - Киев (+4 ч 41 мин);
- №1/2 Ивано-Франковск - Харьков (+4 ч 29 мин);
- №93/94 Хелм - Харьков (+4 ч 29 мин);
- №711/712 Киев - Краматорск (+4 ч 21 мин);
- №781/782 Черкассы - Киев (+4 ч 18 мин);
- №721/722 Киев - Харьков (+4 ч 16 мин);
- №3/4 Ужгород - Запорожье (+3 ч 49 мин);
- №111/112 Киев - Изюм (+2 ч 36 мин);
- №31/32 Перемышль - Запорожье (+2 ч 24 мин);
- №131/132 Днепр - Львов (+2 ч 15 мин);
- №45/46 Ужгород - Харьков (+2 ч 14 мин);
- №731/732 Киев - Днепр (+2 ч. 14 мин);
- №755/756 Киев - Луцк (+1 ч. 55 мин);
- №119/120 Львов - Запорожье (+1 ч 39 мин);
- №773/774 Киев - Шостка (+1 ч 20 мин);
- №785/786 Шостка - Киев (+40 мин);
- №749/750 Киев - Ужгород (+30 мин).
Как подчеркивает УЗ, ситуация на вокзалах контролируется, на большинстве из них обеспечивается стабильное энергоснабжение. Киевская городская кольцевая электричка продолжает движение.
"Просим пассажиров следить за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях", - призывает УЗ.
Сегодня в первой половине дня РБК-Украина сообщало, что из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" движутся с задержками.
Напомним, в Украине в результате массированных ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях информируют об отключении. Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.