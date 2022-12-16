Поезда в Украине двигаются с задержкой: УЗ обновила графики

Из-за российских атак на нергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

По данным компании, 12 поездов задерживаются более чем на час, еще 8 - в пределах часа.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№3/4 Ужгород - Запорожье (+2 ч 54 мин);

№725/726 Харьков - Киев (+2 ч 37 мин);

№781/782 Черкассы - Киев (+2 ч 36 мин);

№21/22 Трускавец - Харьков (+2 ч 26 мин);

№707/708 Киев - Чернигов (+2 ч 22 мин);

№111/112 Киев - Изюм (+2 ч 10 мин);

№41/42 Трускавец - Днепр (+2 ч 8 мин);

№45/46 Ужгород - Харьков (+1 ч 58 мин);

№119/120 Львов - Запорожье (+1 ч 45 мин);

№131/132 Днепр - Львов (+1 ч 42 мин);

№755/756 Киев - Луцк (+1 ч 21 мин).

Отмечается, что киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.

Там в компании рассказали, что ситуация на вокзалах страны контролируется. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепр осуществляется с помощью генераторов.