Поезда в Украине двигаются с задержкой: УЗ обновила графики
Из-за российских атак на нергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
По данным компании, 12 поездов задерживаются более чем на час, еще 8 - в пределах часа.
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
- №3/4 Ужгород - Запорожье (+2 ч 54 мин);
- №725/726 Харьков - Киев (+2 ч 37 мин);
- №781/782 Черкассы - Киев (+2 ч 36 мин);
- №21/22 Трускавец - Харьков (+2 ч 26 мин);
- №707/708 Киев - Чернигов (+2 ч 22 мин);
- №111/112 Киев - Изюм (+2 ч 10 мин);
- №41/42 Трускавец - Днепр (+2 ч 8 мин);
- №45/46 Ужгород - Харьков (+1 ч 58 мин);
- №119/120 Львов - Запорожье (+1 ч 45 мин);
- №131/132 Днепр - Львов (+1 ч 42 мин);
- №755/756 Киев - Луцк (+1 ч 21 мин).
Отмечается, что киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.
Там в компании рассказали, что ситуация на вокзалах страны контролируется. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепр осуществляется с помощью генераторов.
Напомним, в Украине в результате массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях сообщают об отключениях.
Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.
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