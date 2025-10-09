ua en ru
Удары РФ остановили движение поездов в направлении Сумщины и Черниговщины, - ОВА

Украина, Четверг 09 октября 2025 18:15
Удары РФ остановили движение поездов в направлении Сумщины и Черниговщины, - ОВА Фото: поезда остановили движение в направлении двух прифронтовых областей (facebook.com/Ukrzaliznytsia )
Автор: Валерий Ульяненко

Движение поездов в направлении Сумской и Черниговской областей временно остановлено. Причина - невозможность проезда на одном из участков пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram.

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают пытаться усложнить железнодорожное сообщение с прифронтовыми регионами.

"Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с Укрзализныцей и громадами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям", - говорится в его сообщении.

Григоров сообщил, что перевозка пассажиров осуществляется резервным транспортом и автобусами местных громад. Организованы трансферы в Конотоп, Шостку и Сумы.

Удары по железной дороге

Напомним, РФ ударами по железной дороге пытается обрезать сообщение с Сумской и Черниговской областями. Россияне бьют, чтобы заблокировать основные и резервные маршруты.

В понедельник, 6 октября, "Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов на Сумщине из-за масштабного обстрела. Страна-агрессор намеренно атаковала дронами пассажирский поезд Шостка-Киев.

В ночь на среду, 8 октября россияне атаковали беспилотниками Черниговскую область. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.

Атака на железнодорожную инфраструктуру вблизи Нежина повредила полотно и остановила движение поездов в направлении Киева. В результате атак на Нежинском направлении движение поездов затруднено.

