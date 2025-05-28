"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярный маршрут: график движения

Укрзализныця запускает дополнительный поезд сообщением Ужгород-Киев в дни повышенного пассажиропотока. Поезд будет курсировать в конце мая и в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

Билеты уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных касах.

"Укрзализныця" сообщила о назначении дополнительного поезда №284/283 на один из самых востребованных маршрутов в дни повышенного пассажиропотока.

Авария на железной дороге

Напомним, вечером 22 мая, стало известно, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено.

Причиной этого стал обвал грунта, который привел к проседанию железной дороги. Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.

Однако уже 26 мая "Укрзализныця" досрочно завершила ремонтные работы на перегоне "Ясиня - Вороненко".

Заметим также, что ранее стало известно, что региональный поезд "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсирование в июне. Детали относительно этого рейса можно узнать в материале РБК-Украина.

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