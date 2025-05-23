Авария на железной дороге в Карпатах: что известно и когда восстановят движение поездов

На популярном маршруте через Карпаты 22 мая экстренно остановили движение поездов. Это произошло из-за технических проблем с железной дорогой.

Что известно об аварии и когда восстановят движение поездов - в материале РБК-Украина ниже.

Почему остановили поезда

Вечером 22 мая "Укрзализныця" сообщила, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено из-за проблем с инфраструктурой. На маршруте через Карпаты произошел обвал грунта, поэтому просели пути.

Из-за аварии отправка поезда №96 Рахов - Киев со станции Ясиня была задержана. Для безопасности пассажиров поезд проехал поврежденный участок на пониженной скорости под диспетчерским контролем

Специалисты оперативно исследовали полотно и начали ремонтные работы. В "Укрзализныце" предупредили, что железная дорога требует полноценного ремонта, поэтому все поезда раховского направления изменили свою конечную станцию.

Когда восстановят движение через Карпаты

Уже утром 23 мая в "Укрзализныце" отчитались, что работы на поврежденном пути продолжались всю ночь. Ремонт может затянуться на трое суток, поскольку участок является сложным для укрепления почвы.

Пассажиров поезда №96 Рахов - Киев везут резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасов и Рахова.

Фото: на железной дороге в Карпатах произошла авария (t.me/UkrzalInfo)

Изменения в движении поездов

В результате провала земной породы и временного перекрытия движения на участке Ясиня - Вороненко на 23 мая изменены маршруты ряда поездов. Речь идет о поездах:

№233 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); №144 Рахов - Чернигов в 12:24 будет отправляться со станции Яремче;

№55 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет отправляться также из Микуличина в 18:48;

№95 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев - также со станции Вороненко в 21:08;

№107 Киев - Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

№5 Запорожье - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

№25 Одесса - Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс - из Ворохты в 15:35;

№357 Киев - Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

№1 Харьков - Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков со станции Яремче - в 17:12;

№143 Сумы - Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов - Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

Пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя - Деловое будет ограничен до Делятина.

"Для пассажиров всех поездов дальнего следования "Укрзализныця" организует автобусные трансферы в обоих направлениях с конечных станций временно сокращенных маршрутов", - сообщили железнодорожники.