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"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут: графік руху

Україна, Середа 28 травня 2025 22:17
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"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут: графік руху Фото: "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Каріна Левицька

Укрзалізниця запускає додатковий поїзд сполученням Ужгород-Київ у дні підвищеного пасажиропотоку. Потяг курсуватиме наприкінці травня та на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткового поїзда №284/283 на один із найзатребуваніших маршрутів у дні підвищеного пасажиропотоку.

Згідно з повідомленням, рейси:

  • з Ужгорода до Києва заплановані на 30 травня та 1 червня: відправлення - о 23:14, прибуття до столиці - о 13:12.
  • з Києва до Ужгорода поїзд курсуватиме 31 травня та 2 червня, з відправленням о 15:12 та прибуттям до Ужгорода о 5:20.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

Аварія на залізниці

Нагадаємо, ввечері 22 травня, стало відомо, що рух поїздів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено.

Причиною цього став обвал ґрунту, який призвів до просідання залізниці. Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Однак вже 26 травня "Укрзалізниця" достроково завершила ремонтні роботи на перегоні "Ясіня - Вороненко".

Зауважимо також, що раніше стало відомо, що регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування у червні. Деталі щодо цього рейсу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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