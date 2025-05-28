"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на популярний маршрут: графік руху

Укрзалізниця запускає додатковий поїзд сполученням Ужгород-Київ у дні підвищеного пасажиропотоку. Потяг курсуватиме наприкінці травня та на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Квитки вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в залізничних касах.

"Укрзалізниця" повідомила про призначення додаткового поїзда №284/283 на один із найзатребуваніших маршрутів у дні підвищеного пасажиропотоку.

Аварія на залізниці

Нагадаємо, ввечері 22 травня, стало відомо, що рух поїздів на відрізку між станціями Ясіня та Вороненко тимчасово зупинено.

Причиною цього став обвал ґрунту, який призвів до просідання залізниці. Детальніше про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

Однак вже 26 травня "Укрзалізниця" достроково завершила ремонтні роботи на перегоні "Ясіня - Вороненко".

Зауважимо також, що раніше стало відомо, що регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування у червні. Деталі щодо цього рейсу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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