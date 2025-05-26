Авария на железной дороге в Карпатах. УЗ досрочно завершила ремонт: когда запустят поезда
"Укрзализныця" завершила ремонтные работы на перегоне Ясиня - Вороненко. Там с 22 мая было прекращено курсирование поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По данным "Укрзализныци", со вторника, 27 мая, движение пассажирских поездов по данному участку будет восстановлено в обоих направлениях.
Однако из-за соображений безопасности поезда будут курсировать по участку с пониженной скоростью, что может вызвать незначительные задержки до 15 минут после станции Ясиня. В обратном направлении задержки планируется оперативно наверстывать.
"Сегодня, 26 мая, пассажирские поезда еще курсируют до/с станции Ворохта. Спасибо всем работникам железной дороги за оперативность, нестандартные решения и восстановление инфраструктуры с опережением последних прогнозируемых сроков", - говорится в сообщении.
Авария на железной дороге
Напомним, вечером 22 мая, стало известно, что движение поездов на отрезке между станциями Ясиня и Вороненко временно остановлено. Причиной этого стал обвал грунта, который привел к проседанию железной дороги.
Подробнее об инциденте - в материале РБК-Украина.
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