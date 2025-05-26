Авария на железной дороге в Карпатах. УЗ досрочно завершила ремонт: когда запустят поезда

"Укрзализныця" завершила ремонтные работы на перегоне Ясиня - Вороненко. Там с 22 мая было прекращено курсирование поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным "Укрзализныци", со вторника, 27 мая, движение пассажирских поездов по данному участку будет восстановлено в обоих направлениях.

Однако из-за соображений безопасности поезда будут курсировать по участку с пониженной скоростью, что может вызвать незначительные задержки до 15 минут после станции Ясиня. В обратном направлении задержки планируется оперативно наверстывать.

"Сегодня, 26 мая, пассажирские поезда еще курсируют до/с станции Ворохта. Спасибо всем работникам железной дороги за оперативность, нестандартные решения и восстановление инфраструктуры с опережением последних прогнозируемых сроков", - говорится в сообщении.