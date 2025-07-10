"Укрзализныця" запускает поезд через Карпаты: график и остановки на маршруте Чоп - Львов
В летний сезон путешествий "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд, который соединит Закарпатье и Львовскую область. Он будет курсировать в тестовом режиме всего несколько дней - 17, 19 и 25 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Что известно о новом поезде
Поезд №218/217 будет курсировать днем по маршруту Чоп - Львов - Чоп. В составе - купейные вагоны с комфортными сидячими местами (без спальных полок).
Расписание движения:
- из Чопа отправление в 10:30, прибытие во Львов - в 15:18;
- из Львова отправление в 15:56, прибытие в Чоп - в 20:38.
На каких станциях будет останавливаться
Новый маршрут будет проходить через живописные места Закарпатья и Карпат, с остановками на ключевых курортных и транспортных узлах: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.
В вагонах будет действовать стандартное размещение: нечетные места - у окна, четные - у прохода.
Как удобно доехать из других городов и из-за границы
"Укрзализныця" также акцентирует на выгодных пересадках, которые позволяют легко комбинировать путешествие с другими направлениями:
В направлении Чоп - Львов (поезд №218) в Чопе можно пересесть с поездов из Венгрии и Словакии:
- №642 Ньиредьхаза - Мукачево;
- №960 Кошице - Мукачево;
- в Батево - с дизель-поезда №6579 Берегово - Батево.
- Во Львове с поезда №218 можно сразу пересаживаться на дальние направления:
- №64/63 до Полтавы и Харькова;
- №112/111 до Изюма;
- №110/109 до Николаева и Херсона.
В направлении Львов - Чоп (поезд №217) из Львова удобно пересаживаться с поездов со всей Украины:
- №291 Киев - Львов;
- №71/85 Павлоград/Днепр - Львов;
- №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;
- №79/80 Днепр - Львов;
- №63/111 Харьков / Изюм - Львов.
- А уже из Чопа - сразу на поезд №649 Чоп - Захонь (Венгрия).
Где приобрести билеты
Билеты на поезд №218/217 уже доступны в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте uz.gov.ua, в железнодорожных кассах по всей стране.
Этот маршрут - прекрасная возможность для жителей и туристов из регионов или соседних стран удобно добраться до Львова или Закарпатья, путешествуя по Карпатам. В случае высокого спроса "Укрзализныця" не исключает расширения графика движения этого поезда.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 11 июля ежедневно (кроме вторника) будет курсировать экспериментальный региональный поезд №826/825 сообщением Львов - Тернополь - Хмельницкий. Это модернизированный состав с повышенным комфортом: удобные кресла, USB-зарядки, инклюзивные уборные, крепления для велосипедов, автоматы с напитками и снеками.
Также мы писали, что с 25 июля еще три поезда будут иметь женские купе - для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Речь идет о маршрутах: Киев - Запорожье, Ковель - Киев, Львов - Харьков (вагон №5). В целом женские купе теперь доступны в 15 поездах.
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