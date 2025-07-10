ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Укрзализныця" запускает поезд через Карпаты: график и остановки на маршруте Чоп - Львов

Четверг 10 июля 2025 14:53
UA EN RU
"Укрзализныця" запускает поезд через Карпаты: график и остановки на маршруте Чоп - Львов Фото: Поезд "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В летний сезон путешествий "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд, который соединит Закарпатье и Львовскую область. Он будет курсировать в тестовом режиме всего несколько дней - 17, 19 и 25 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что известно о новом поезде

Поезд №218/217 будет курсировать днем по маршруту Чоп - Львов - Чоп. В составе - купейные вагоны с комфортными сидячими местами (без спальных полок).

Расписание движения:

  • из Чопа отправление в 10:30, прибытие во Львов - в 15:18;
  • из Львова отправление в 15:56, прибытие в Чоп - в 20:38.

На каких станциях будет останавливаться

Новый маршрут будет проходить через живописные места Закарпатья и Карпат, с остановками на ключевых курортных и транспортных узлах: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе, Стрый.

В вагонах будет действовать стандартное размещение: нечетные места - у окна, четные - у прохода.

Как удобно доехать из других городов и из-за границы

"Укрзализныця" также акцентирует на выгодных пересадках, которые позволяют легко комбинировать путешествие с другими направлениями:

В направлении Чоп - Львов (поезд №218) в Чопе можно пересесть с поездов из Венгрии и Словакии:

  • №642 Ньиредьхаза - Мукачево;
  • №960 Кошице - Мукачево;
  • в Батево - с дизель-поезда №6579 Берегово - Батево.
  • Во Львове с поезда №218 можно сразу пересаживаться на дальние направления:
  • №64/63 до Полтавы и Харькова;
  • №112/111 до Изюма;
  • №110/109 до Николаева и Херсона.

В направлении Львов - Чоп (поезд №217) из Львова удобно пересаживаться с поездов со всей Украины:

  • №291 Киев - Львов;
  • №71/85 Павлоград/Днепр - Львов;
  • №228/227 Краматорск - Ивано-Франковск;
  • №79/80 Днепр - Львов;
  • №63/111 Харьков / Изюм - Львов.
  • А уже из Чопа - сразу на поезд №649 Чоп - Захонь (Венгрия).

Где приобрести билеты

Билеты на поезд №218/217 уже доступны в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте uz.gov.ua, в железнодорожных кассах по всей стране.

Этот маршрут - прекрасная возможность для жителей и туристов из регионов или соседних стран удобно добраться до Львова или Закарпатья, путешествуя по Карпатам. В случае высокого спроса "Укрзализныця" не исключает расширения графика движения этого поезда.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 11 июля ежедневно (кроме вторника) будет курсировать экспериментальный региональный поезд №826/825 сообщением Львов - Тернополь - Хмельницкий. Это модернизированный состав с повышенным комфортом: удобные кресла, USB-зарядки, инклюзивные уборные, крепления для велосипедов, автоматы с напитками и снеками.

Также мы писали, что с 25 июля еще три поезда будут иметь женские купе - для женщин и женщин с детьми до 5 лет. Речь идет о маршрутах: Киев - Запорожье, Ковель - Киев, Львов - Харьков (вагон №5). В целом женские купе теперь доступны в 15 поездах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом