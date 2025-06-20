Летний сезон на "Укрзализныце": на какие популярные направления станет больше поездов
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон. Билеты на новые рейсы вскоре появятся в продаже онлайн и в кассах вокзалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Чтобы больше пассажиров могли удобно и комфортно добраться до своих родных, на отдых или по делам - назначаем ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом", - сообщили в компании.
Поезд № 291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля.
Поезд № 265/266 Киев - Одесса - Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.
Поезд № 159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца:
29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.
Поезд № 168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, в также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.
В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с местами для сидения. Как пояснили в УЗ, это - удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются.
"Обращаем внимание: при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к двери купе", - добавили в компании.
Билеты на поезда будут доступны уже вскоре, покупайте удобно онлайн:
- на сайте;
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- в кассах вокзалов.
"Спасибо, что выбираете летние путешествия по железной дороге", - отметили в "Укрзализныце".
Изменения на украинской железной дороге
Напомним, что с четверга, 19 июня, над более 100 железнодорожными вокзалами в разных регионах Украины взвился бело-черный Флаг надежды.
Сообщается, что этот символ должен напоминать об украинских военнопленных, пропавших без вести и погибших в неволе.
Кроме того, мы писали, что с 18 июня "Укрзализныця" впервые с 2018 года повысила цены на напитки в поездах дальнего следования.
В частности, стоимость классического чая выросла с 10 до 20 гривен.
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