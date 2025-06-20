Летний сезон на "Укрзализныце": на какие популярные направления станет больше поездов

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов, Одессу и Трускавец на летний сезон. Билеты на новые рейсы вскоре появятся в продаже онлайн и в кассах вокзалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

"Чтобы больше пассажиров могли удобно и комфортно добраться до своих родных, на отдых или по делам - назначаем ряд дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом", - сообщили в компании.

Поезд № 291/292 Киев - Львов - Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 июля.

Поезд № 265/266 Киев - Одесса - Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня.

Поезд № 159/160 Киев - Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца:

29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля.

Поезд № 168/167 Львов - Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, в также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с местами для сидения. Как пояснили в УЗ, это - удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются.

"Обращаем внимание: при выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а четные - ближе к двери купе", - добавили в компании.

Билеты на поезда будут доступны уже вскоре, покупайте удобно онлайн:

на сайте;

в мобильном приложении "Укрзализныци";

в кассах вокзалов.

"Спасибо, что выбираете летние путешествия по железной дороге", - отметили в "Укрзализныце".